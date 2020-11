Víctor Hugo relató el paso de Maradona a la eternidad: "Elijamos una estrella y que sea Diego para siempre"

"Ahí está lo último que vamos a ver de Diego sobre la tierra. Ahoga la emoción... Así caminó hoy el país: lentamente, apesadumbradamente", expresó Víctor Hugo durante la transmisión a las 19.30 de este jueves.

El último adiós a Diego Maradona en el cementerio Jardín de Bella Vista

"Millones de argentinos sintieron eso mismo de ese núcleo de personas cercanas, los allegados, familiares que pudieron estar hasta el último instante y tocar el féretro por última vez antes de perderlo de vista", insistió el periodista, sobre todo a la luz de lo que fue la jornada de este jueves, cuando una multitud rodeó la Casa Rosada y hasta llegó a meterse adentro en el afán de despedirse del Diez, que fue velado allí.

"Diego, adiós. Pero un 'adiós' fortalecido por tantos y tantos recuerdos, un 'adiós' que se relaciona con lo mejor de cada uno de nosotros. Que funciona perfectamente con el amor que tenemos por el fútbol y con lo que significa la adoración, el respeto y la consideración por los que han luchado. Y Diego fue el artista y el luchador", senaló Víctor Hugo antes de referirse a los momentos en que el Diez mantuvo disputas contra la FIFA y hasta con gobiernos en la arena política.

Menos de un día y medio después de que se confirmara que murió Maradona, el pueblo argentino y los millones de admiradores que el Diez tiene alrededor del mundo lo despidieron con pesar, pero también con cantos, bombos y aplausos, como en la cancha.

EL RELATO DEL PASO DE DIEGO A LA ETERNIDAD

ADIÓS MI AMIGO DIEGO: La despedida de Víctor Hugo a Diego Maradona

Sobre el cierre de su editorial, Víctor Hugo relató lo que fue el paso de Maradona a la eternidad. Así como su narración del gol a Inglaterra en México '86 embelleció lo que parecía imposible de embellecer, esta vez contó cómo Diego se convirtió en leyenda.

"Yo me permito pensar a través de esta música que soñaba con un gol de Maradona, el gol a los ingleses, pero se me había ocurrido de otra manera. Se me había ocurrido decir que de pronto Diego empezaba a levantarse y se iba cinco metros por arriba del césped. Era una aureola dorada y se metía en el Cielo. El gol era que se convertía en una estrella. Elijamos una estrella y que sea Diego para siempre".