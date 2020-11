Alberto Fernández advirtió sobre una posible "segunda ola" de coronavirus en Argentina

"Eso nos permitirá enfrentar esa segunda ola mejor armados y con un 25 por ciento de la población inmunizada", dijo el Presidente, y ratificó que "entre enero y febrero serán vacunadas 10 millones de personas".

"Me la pasé diciendo que tomo en cuenta lo que pasa en Europa, y ahí hay una segunda ola. Nada hace pensar que nosotros no podamos tenerla. Allá apareció cuando arrancó el otoño. Nunca olvidemos que el coronavirus es una enfermedad que afecta las vías respiratorias y en el invierno se hace más fácil su propagación. ¿Por qué vamos a pensar que a nosotros no nos va a pasar?", aseguró el mandatario en Radio Con Vos.

Fernández señaló que "seguimos tratando con todas las vacunas que se proponen, tenemos acuerdos con Pfizer, que demoró su vacuna; con AstraZeneca y Oxford, que calculan para mediados de marzo que nos darán vacunas; y tenemos muy avanzado el acuerdo con la vacuna rusa".

"Nuestro propósito es vacunar alrededor de 10 millones de personas entre enero y febrero. Sería al personal de salud, de seguridad, a los docentes, a los mayores de 65 años y a los que tienen entre 18 y 54 años con enfermedad prevalente. Queremos garantizar vacunar a los que si el virus los agarra los puede afectar, y a los que los puede agarrar. Ahora estamos mejor armados", manifestó.