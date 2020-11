Chino Maradona: "Me gustaría que se resuelva si hubo negligencia, pero eso no va a devolverme a mi tío"

En diálogo con C5N, el Chino confesó que esperaba a que llegaran las Fiestas para “abrazarlo, limar asperezas y resolver todo”. Pero fue tarde. “El tiempo no me alcanzó”, reconoció en medio del dolor por la pérdida de Diego.

Acompañado por su esposa, su mamá Kity y dos de sus hijas, estuvo presente durante el velatorio en la Casa Rosada, así como también en el funeral y entierro que se llevó a cabo en el Jardín Bella Vista el jueves por la tarde: “Me despedí, lo acaricié, le hablé, le dije lo que lo amaba y lo que lo iba a extrañar. En el cementerio agarré una de las manijas del cajón y lloré mucho. Es una tristeza que va a tardar mucho tiempo en irse”.

El Chino es el primer familiar de Maradona que decidió salir a hablar en televisión luego del fallecimiento que conmueve al mundo: “Estoy muy triste la verdad, pasando un momento muy doloroso pero no quiero dejar de dar la cara y recordar a ni tío como la persona que fue, como el jugador más grande que vi en mi vida, y como familiar también”.

maradona chino sobrino

Pese a que no habían compuesto su relación de tío y sobrino, dijo que le consuela saber que lo pudo despedir y que pudo estar con él en los últimos instantes de su muerte: “Elegiría que esté ahora cerca mío para abrazarlo y pedirle perdón si fuera necesario”, aseguró y aclaró: “Si él sentía que tenía que pedirle perdón por algo, por no llevarme bien con quien era su pareja en ese momento, no hubiese dudado en hacerlo”.

Y agregó al respecto: “Nunca más tuvimos un tipo de contacto. Muchas veces amagué con llamarlo y no lo hice. Ahora ya pasó. No voy a decir que me arrepiento porque hice lo que sentía en ese momento”.

“Lo mejor que hacía era jugar al fútbol, incluso con nosotros jugaba en serio, no le gustaba perder. Crecimos con la imagen futbolista de él, de tío, de padre en algunos momentos. Desde chico tengo recuerdos de cuando empezó a salir con Claudia (Villafañe), y con mi tía –así la nombra- nos regalaron una infancia llena, sentimental y materialmente. Mi tío para mi fue todo. Lo voy a extrañar muchísimo”, expresó en C5N.

Sin poder evitarlo, continuamente se refirió a Maradona en tiempo presente y resaltó: “El amor y la devoción que mi tío tenía por mis abuelos es incomparable, sobre todo con mi abuela que es su gran debilidad. Uno aprende de lo cerca que tiene que estar de sus familiares porque en un segundo ya no están”.

En cuanto a las causas de la muerte de Maradona, las dudas sobre el alta y las investigaciones que se están llevando a cabo, que incluyen pruebas toxicológicas y estudios complementarios a la autopsia preliminar, concluyó que “conociéndolo, si (el alta) hubiese sido una decisión de él no hubiese durado ni un día en la clínica. No creo que esta vez haya sido solo su decisión. Pero ahora, con el diario del lunes, todos opinan ‘tendrían que haber hecho esto o lo otro’. Y duele porque ya está, lo que no se hizo no se puede hacer ni volver atrás”.

“Me gustaría que se resuelva si hubo negligencia o abandono de persona como se dice, pero tampoco me va a devolver a mi tío”, remarca.

Al respecto de quiénes acompañaron a Maradona en este último tiempo dijo estar “tranquilo” de que Maxi (Pomargo, cuñado de Matías Morla) y su primo Jhonny estuvieran con Diego:” Siempre hubo gente de su entorno que le falló, que le habrá sacado dinero, lo habrá incitado a hacer cosas que no le hacían bien, pero en el último tiempo estaba con ellos y no tengo dudas de lo mucho que amaban a mi tío”.

“No me quedó nada por decirle”, expresó casi al final de la entrevista: “El distanciamiento fue por una pavada y uno se da cuenta tarde. Siempre le dije lo que sentía por él de frente. Me gustaba que él sepa lo mucho que lo amo”.