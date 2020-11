Ariel Ortega: "Cuando no estuve bien me llamó y cuando necesitaba un abrazo Diego me lo dio"

El ex jugador e ídolo de River Plate Ariel Ortega expresó este viernes su devoción por Diego Armando Maradona, quien tuvo "mucha humildad" con él cuando compartieron plantel en el seleccionado argentino de fútbol.

"A Diego lo amo, lo amé, tuvo mucha humildad conmigo y no tengo palabras para describir lo que es Diego", dijo Ortega en un avance de la entrevista con TyC Sports.

"Somos pocas las personas que cumplimos el sueño de estar con él. No quería que me toque la habitación cuando compartimos la selección por la vergüenza que tenía. Él tenía mucha humildad y yo en vez de mirar la televisión lo miraba a él. Ahí conocí a la persona. No podía creerlo. Fue el máximo exponente del fútbol", manifestó el "Burrito".

Maradona y Ortega fueron dirigidos por Alfio Basile en el seleccionado argentino en los partidos amistosos previos al Mundial de Estados Unidos 1994 y durante ese campeonato se registró el doping positivo del mítico número "10".

"Siempre me hizo sentir especial. Cuando no estuve bien en lo personal me llamó, él estaba viviendo en Ezeiza. Si no iba, me venía a buscar", aseguró Ortega.

Para el ex River, Maradona fue "la perfección" como jugador y valoró un gesto más: "Cuando necesitaba un abrazo, Diego me lo dio".