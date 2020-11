Ruggeri: "Cuando vi su nombre en el cajón me fueron cayendo las fichas"

"Yo venía bien, bien, hasta que vi el cajón en el auto. Hasta ahí, venía bien. Cuando leí que en el auto decía Diego Armando Maradona reaccioné. Estaba en casa y me puse a llorar solo porque hasta ahí yo no creía, y eso que lo había visto, todo, y no creía. Las realidades son estas y me cuesta. Tengo sensaciones de todo tipo", explicó Ruggeri este viernes.

https://twitter.com/ESPNFCarg/status/1332355769510064128 #ESPNF90 | ESPN 2



¡QUÉ LINDO ESCUCHARTE, CABEZÓN !



Murió el ídolo, nació la leyenda. ¡Así recuerda Oscar Ruggeri a su gran amigo! ¡La sonrisa del fútbol! pic.twitter.com/Zju0kp6wbE — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 27, 2020

El Cabezón se tomó su tiempo para explayarse, descargarse y recordar a un hombre que marcó la carrera deportiva de todo el plantel seleccionado argentino en el Mundial 86: “¿Por qué estos tipos genios se mueren solos y jóvenes? Estos tipos que dieron tantas alegrías. Escucho decir a todos ‘qué feliz nos hizo’. Y yo era feliz de verlo también. Cuando él pisaba la cancha era la sonrisa. Les pregunté a muchos y decíamos lo mismo, que tenía una cara de paz, de paz enorme. De ‘ya está'. De felicidad en la cara. Una sonrisa”.