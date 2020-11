Racing vs Unión por Copa Maradona: horario, formaciones y TV

Por la misma zona el lunes a las 19.20, jugarán Atlético Tucumán, que ya logró la clasificación, y Arsenal. El equipo tucumano es puntero con 12 unidades, Unión suma siete, Arsenal cuatro y Racing sin puntos.Racing resguardará a sus titulares para el cotejo desquite ante Flamengo de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de igualar 1-1 de local, mientras que Unión jugará en Santa fe ante Bahía de Brasil, luego de caer 1-0 de visitante por los octavos de la Copa Sudamericana.No obstante, Racing, con muchos juveniles, la base que cayó 2-0 en Tucumán, intentará sumar por primera vez en la Copa Maradona, en un certamen que lo vio jugar con titulares en los tres primeros compromisos.Unión si vence habrá asegurado su clasificación ya que Arsenal, por más que gane en Tucumán, no podrá alcanzarlo y si no triunfa dependerá de lo que suceda con el el equipo de Sarandí ante Atlético.En Unión jugará un titular, el delantero Franco Troyansky, quien no estará en el desquite ante Bahía por llegar al límite de tarjetas amarillas.

Probables formaciones

Racing Club:

Matías Ibáñez; Juan Cáceres, Fernando Prado, Lucas Orban y Sergio Sánchez; Angel Gómez, Patricio Tanda, Tiago Banega y Fabricio Domínguez; Carlos Alcaraz y Leandro Godoy. DT: Sebastán Beccacece.

Unión:

Marcos Peano, Francisco Gerometta, Pablo Calderón, Matías Nani y Franco Godoy; Sebastián Assis, Leonel Bucca, Fernando Elizari y Kevin Zenón; Luna Diale y Franco Troyansky. DT; Juan Manuel Azconzabal.



Árbitro: Andrés Merlos. - Cancha: Racing Club.

Hora de inicio: 17.10. - TV: TNT Sports.