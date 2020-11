Por una cautelar de Santiago Lara, Dalma y Gianinna no disponen de los restos de Maradona

Lamentablemente, la temprana muerte de Diego Maradona dejó algunas cuestiones no resueltas en torno a él. Santiago Lara es un joven de La Plata que dice ser hijo del ex futbolista. Su madre, Natalia Garat, era una modelo cuando, siempre según el relato del joven, habría tenido una relación con el genio del fútbol mundial. A los 23 años ella enfermó de un cáncer de pulmón y, en su agonía, le contó a su pareja, Marcelo Lara, que el chico era hijo del ex futbolista. El muchacho tenía tan solo tres años.