Los Pumas se olvidaron de Diego Maradona y en Twitter los liquidaron con memes

Luego de la entonación de los himnos de cada uno de los países, y con Los Pumas formados en la mitad de la cancha para esperar el "haka", el jugador Sam Core dejó una camiseta de los All Blacks en el césped con el nombre de Maradona y su mítico número 10.

En la cuenta oficial de Twitter de los All Blacks se colocó el video de ese momento con la leyenda: "Un gesto especial de los All Blacks a Argentina antes del Haka de esta noche".

Por su parte, la cuenta de Los Pumas en la misma red social agradeció la dedicatoria con un "Thank you, All Blacks", y el hashtag "Diego Eterno". El escueto homenaje generó repudio e indignación en las redes sociales.

Que hermoso perro. Cómo se llama?

- "Homenaje de Los Pumas a Maradona"

- Puedo acariciarlo?

- Claro, no hace nada

- "Homenaje de Los Pumas a Maradona"

- Puedo acariciarlo?

— Internet Movie DAMObase (Damián Carlo) (@bo_chini) November 28, 2020

Diego por Los Pumas / Los Pum..All Blacks por Diego — Yeisbon La 12 SP (@cauciello) November 28, 2020

https://twitter.com/MartinGDekano/status/1332765564272521220 Muchas Gracias @AllBlacks

Por el reconocimiento a nuestros Idolo popular Diego Armando Maradona!

Cómo dijo alguna vez una gran frase Maradoniana:

— Martin Gomez (@MartinGDekano) November 28, 2020

Los Pumas: el equipo del que nada se esperaba, nada está haciendo! — VIOLENCIA ES MENTIR (@CristianMileto) November 28, 2020

El momento exacto dónde les dice a Los Pumas chetos antipueblo. — Alfa (@LaAlfareraOk) November 28, 2020

Obviamente. Nunca me interesó el rugby, sin embargo a partir de hoy soy team all blacks con ascendente en que pierdan los pumas siempre. — Klod (@Klodath) November 28, 2020

Nosotros recibiendo a los Pumas. — Marian (@mariann_78) November 28, 2020