El video de Diego Maradona en el Mundial de Rugby 2015 que se volvió viral por el desprecio de Los Pumas

Los All Blacks, la Selección de rugby de Nueva Zelanda, homenajearon hoy a Diego Maradona, fallecido el pasado miércoles a los 60 años, y antes de realizar el tradicional "haka" en el partido ante Los Pumas, por el torneo "Tres Naciones", colocaron una camiseta negra con su nombre y el número 10 sobre el césped. Por su parte, la cuenta de Los Pumas en la misma red social agradeció la dedicatoria con un "Thank you, All Blacks", y el hashtag "Diego Eterno".