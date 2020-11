Independiente venció a Colón y clasificó a la zona Campeonato

Copa Diego Maradona | Fecha 5 | resumen de Colón - Independiente

Independiente buscó la iniciativa desde el comienzo, urgido por el triunfo para asegurar su pase a la ronda principal del certamen, que finalmente consiguió. y por lo que el técnico Lucas Pusineri alistó a sus principales jugadores.

Eso al tener en cuenta la amplia ventaja obtenida ante Fénix por 4-1, el pasado miércoles, por la ida de octavos de la Copa Sudamericana. Así, en la revancha a jugarse en Avellaneda, el venidero miércoles, podrá optar por un equipo mixto.

El "Diablo" pudo mostrar un buen funcionamiento en los primeros 10 minutos, lo que se fue diluyendo al equilibrar el juego Colón, que se paró con mayor tranquilidad al tener asegurada su clasificación a la fase campeonato.

Entonces, fue el "Sabalero" el que supo aplicar rápidas y profundas réplicas para desequilibrar la defensa visitante y exigir certeras intervenciones del arquero Milton Álvarez.

Un espléndido cabezazo de la "Pulga" Rodríguez y un violento remate bajo de Christian Bernardi hicieron lucir al arquero que volvió a ser titular al resentirse de un desgarro el uruguayo Sosa, en el cotejo ante Fénix.

A los 3 minutos del segundo período otra situación muy clara para Colón la tuvo el centrodelantero Rodríguez, al ejecutar con maestría un tiro libre que se estrelló en el travesaño.

De a poco, mejoró Independiente, que con las subidas de Fabricio Bustos inquietó a la defensa local, aunque sin resolución acertada en la zona de definición.

Hasta que el ingreso de Menéndez por Alan Soñora le dio más profundidad y el gol del delantero, que reapareció tras una lesión en el hombro, que tras una veloz escapada por derecha venció la resistencia de Leonardo Burián con un remate violento, rasante y cruzado.

RESUMEN: Colon vs. Independiente [1-2] | Copa Diego Maradona - GOLES | eldieztops

Luego, los de Avellaneda sostuvieron la ventaja con otro muy buen desempeño del arquero Álvarez y la aumentaron con otra escapada por derecha, esta vez de Velasco, que definió en forma similar a la del autor del primer gol a los 43 minutos.

En el último minuto adicionado, el ingresado delantero Brian Fernández pudo vulnerar la resistencia de Álvarez para el gol que, como mínimo, merecía Colón.

SÍNTESIS

Colón: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Emanuel Olivera y Gonzalo Piovi; Alex Vigo, Leandro Aliendro, Federico Lértora y Rafael Delgado; Christian Bernardi y Tomás Chancalay; Luis Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Independiente: Milton Álvarez; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza y Lucas Rodríguez; Lucas Romero y Lucas González; Federico Martínez, Alan Soñora y Alan Velasco; Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el segundo tiempo: 29m, Menéndez (I); 43m, Velasco (I) y 48m, Fernández (C).

Cambios en el segundo tiempo: 18m, Wilson Morelo por Bernardi y Brian Fernández por Chancalay (C); 26m, Jonathan Menéndez por Soñora y Braian Martínez por Federico Martínez (I); 31m, Eric Meza por Piovi (C); 36 Facundo Farías por Olivera (C); 38m, Carlos Benavídez por Silvio Romero (I); y Sergio Barreto por Velasco (I).

Amonestados: Chancalay, Piovi, Luis Rodriguez, Bianchi Meza (C). Bustos y González (I).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Cancha: Brigadier General Estanislao López.