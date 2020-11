River venció a Rosario Central y avanza a la zona Campeonato

Los goles del conjunto "Millonario" fueron de Robert Rojas, a los 9 minutos del primer tiempo, y Damián Martínez, a los 10 del complemento, en contra de su valla.

Resumen de Rosario Central vs River Plate (0-2) | Fecha 5 | Zona 3 | Copa Diego Armando Maradona

Con este resultado, más el empate sin goles entre Banfield y Godoy Cruz, River quedó líder en la zona con 12, seguido por el "Taladro" con 10, y Central y el "Tomba" deberán seguir disputando la Fase Complementaria.

Antes del partido, como sucedió en todas las canchas, ambos planteles le brindaron el homenaje a Diego Maradona, formando el número 10 en el centro del campo de juego.

Síntesis

Rosario Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Joaquín Laso, Diego Novaretti, Jonathan Botinelli y Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo y Luciano Ferreyra; Emiliano Vecchio y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

River Plate: Enrique Bologna; Jorge Moreira, Robert Rojas, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Julián Álvarez, Leonardo Ponzio, Bruno Zucculini y Nicolás De La Cruz; Federico Girotti y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el primer tiempo: 9´ Rojas (R).

Gol en el segundo tiempo: 10´ Damián Martínez (C), en contra.

Cambios en el segundo tiempo: 11' Gonzalo Montiel por Moreira (R);, 11' Tomás Castro por Álvarez (R) y Rafael Borré por Girotti (R); 15' Alan Bonansea por Martínez (C); 24' Alan Marinelli por Ferreyra (C); 35' Francesco Lo Celso por Villagra (C) y 36' Benjamín Rolheiser por Zucculini (R).

Amonestados: Álvarez y Zucculini (R), y Blanco (C).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Gigante de Arroyito.