Junto a la imagen, la usuaria @riosnattali escribió: "Anoche antes de la lluvia y después de ver un par de videos del Diego me puse a ver la luna y como la vi tan linda quise firmarla. Al final me di cuenta que no se veía como yo la miraba a través del celu (por eso el final puteando) Pero hoy mi amigo @correnvera me hizo dar cuenta que capas estábamos viendo otra cosa. Sera que ya extrañamos un montón y vemos cualquier cosa ? No se pero es magia, siempre #ad10s"