A los 16 años, Luka Romero marcó su primer gol y se lo dedicó a Diego Maradona

En esta oportunidad, el juvenil argentino Luka Romero convirtió este domingo su primer gol y fue uno de los tantos con los cuales su equipo, Mallorca, superó fácil a Logroñés, por 4-0, resultado de la 15ta. Fecha que le permitió saltar a la punta del torneo de segunda división del fútbol de España.

El joven mediocampista, de apenas 16 años, entró en los 27 minutos de la segunda etapa y anotó el último gol del elenco insular, cinco minutos antes del cierre. De esta manera, el oriundo de Durango, México, pero que adoptó la ciudadanía argentina de sus padres conquistó su primer tanto en el certamen, al cabo de 5 partidos.

“Muy feliz por mi primer gol con el Mallorca y por otra victoria más. Este gol va por vos D10S”, sostuvo el joven en la dedicatoria al astro fallecido durante la semana, de acuerdo a lo expuesto en su cuenta de Twitter.

Este gol va por vos D10S pic.twitter.com/gVZeDgXT1h — Luka Romero (@lukaromero_) November 29, 2020

“Cuando marqué el gol me puse a llorar. Pensé en mi padre, en mi madre, en la gente que me apoya. El gol se lo dedico a Diego Maradona y mi abuela Mabel, que me está mirando desde ahí arriba", expresó Romero.