Alejandro Dolina, sobre Maradona: "Diego estaba siempre del mismo lado del mostrador"

DIEGO MARADONA es recordado por Alejandro Dolina en Hagan Algo

"Ustedes lo han dudado en algún momento del programa, pero creo que Diego estaba siempre del mismo lado del mostrador. Podíamos dar un paseo por la vereda de enfrenta para ver que nos equivocábamos pero si alguien ha sido coherente con su corazón -estar del lado humano de la política, hay una parte de la política que es la humanista, estar del lado del tipo que sufre- ahí estaba Diego, como gremialista con los futbolistas... no le hubiera costado nada ser amigo de los mercaderes, los poderosos, no lo fue y lo pagó carísimo", indicó Dolina.

También apuntó que la muerte de Diego Maradona el miércoles de la semana que pasada logró juntar personas que no piensan igual": "Casi todos los argentinos estuvimos unidos en la congoja por ese ser querido que es Diego".

"Son gestos que duran lo que una flor, pero los gestos están. Hemos llorado juntos, tipos de Newell's y Rosario Central juntos", apuntó aunque advirtió: "He escuchado a algunas voces disidentes en este dolor, que se han quejado de cómo era Maradona , 'yo me quedo con el Maradona tal y cual', tratando de hacer algún beneficio como inventario, eso viene de antes, familias de clase media que no les gustaba que se drogara y no lo consideraban un buen ejemplo".

"No he sido un amigo asiduo, nos hemos encontrado muchas veces y desde el primer momento encontré una persona cariñosa y generosa", explicó Dolina sobre la relación con el Diez y evocó: "Filmamos una película ("El día que Maradona conoció a Gardel") y pasamos una cantidad de días juntos viajamos a Punta del Este y conversábamos, por ahí el cantaba me cantaba 'Tomo y obligo', cantaba muy bien".

Acto seguido reveló que se conocieron en una reunión organizada por los responsables de la película: "Estaba particular e inmerecidamente agradecido por una declaración que hice en el Mundial '94, cuando lo separaron".