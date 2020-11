Dudas y vergüenza: qué dice el lenguaje corporal del médico de Diego Maradona

Habla LEOPODO LUQUE, médico de DIEGO MARADONA: "No tengo nada que ocultar"

Nos proponemos a continuación echar algo de luz al mensaje que dio el médico analizando su comunicación no verbal. Nuestro laboratorio de investigación desde hace años lleva adelante la interpretación del lenguaje del cuerpo en base a elementos científicos que permitan desentrañar el mensaje del lenguaje corporal que, de algún modo, nos permita acercarnos a la verdad.

Lo primero que llama la atención es que, ante la pregunta de una periodista referente a un incidente muy comentado en los medios en los que al parecer hubo algún tipo forcejeos con Diego producto de una discusión, Luque señala que “Ese es un incidente que yo les voy a contar”. Al momento su hombro se levanta configurando un BC82 o un movimiento involuntario que afecta a una de nuestras extremidades superiores casi como si se produjera un impulso eléctrico. Diversas investigaciones han dado cuenta de este comportamiento que se expresa en el momento en que hacemos una afirmación contraria a lo que nosotros mismos sabemos que ha ocurrido o bien en instancias en que preferimos ocultar parte de la historia. Es aún más llamativo que al momento de ensayar la respuesta se produce un cambio abrupto en la frecuencia del parpadeo. Esto sucede cuando nuestro cerebro demanda mayor capacidad de respuesta ya que, para imaginar, crear o mentir se necesitan mayores recursos cognitivos que para recordar. A lo largo de los treinta y seis minutos de entrevista el Dr. Leopoldo Luque refleja en su código comunicacional algunos indicadores llamativos que a continuación repasamos:

Mirada hacia abajo: Gesto propio de vergüenza. Pese a que la entrevista fue fluida Leopoldo dio muestras de vergüenza. Recordemos que la comunicación no verbal nos da las herramientas para detectar emociones sin proporcionarnos elementos para identificar la causa de las mismas.

Mirada hacia abajo y al costado: La emoción de la culpa se expresa, al menos en occidente de este modo similar a la vergüenza y Luque se expresó de este modo varias veces en la media hora que duró la entrevista.

Autocensura: Su mano se tuvo frente a su boca en varias oportunidades. Dicho comportamiento es la manera en que nuestro cerebro nos recuerda que no debemos decir todo lo que sabemos. Sucede en general cuando tememos decir algo inconveniente. Este gesto es muy común en declaraciones indagatorias, interrogatorios policiales o conferencias de prensa en la que se tocan temas sensibles.

Tapar los ojos con las manos: Un gesto que apareció en el momento de responder sobre el incidente con Diego Maradona en el que, según circuló por boca de testigos, hubo empujones con el médico. Este gesto revela nuestra intención de bloquear un recuerdo porque nos produce una emoción negativa.

Dedos en la comisura de los labios: Gesto de opinión negativa al referirse a la opinión del psicólogo en cuanto a si era necesaria una ambulancia para atender a Diego.

Toca su cuello: Ante la pregunta de quién decide darle el alta, Luque se toca el cuello rascándose en un gesto repetitivo. Dicha reacción, denota duda e incertidumbre sobre algo que denota claramente vulnerabilidad. De modo inconsciente protegemos nuestro cuello cuando nos sentimos incomodos y expuestos.

Leopoldo Luque (2).jpg

Finalmente, dos gestos llamaron la atención de modo más relevante. Al promediar la entrevista y durante el lapso de casi tres minutos, refiriéndose a su responsabilidad como médico, Luque tomó el vaso para hidratarse, en cinco oportunidades. O sea, ingirió líquido cada 35 segundos. El sistema cronémico de la comunicación no verbal, es el canal a través del cual medimos las alteraciones de los ritmos, pausas y velocidades aplicadas en nuestro comportamiento. Y esta cronemia es sensiblemente llamativa. Tocar vasos, micrófonos, celulares, lapiceras o cualquier otro elemento en una conversación revelan la intensidad creciente del estrés que nos produce el tema al que nos referimos.

En segundo término, al minuto veintisiete de la entrevista, un periodista menciona el nombre del abogado de Maradona, Matías Morla. Y en los trece segundos posteriores, aparece tres veces en el rostro de Luque, la Unidad de Acción número 9 que, en el nomenclador científico del Lenguaje Corporal elaborado por Paul Ekman y Wallace Friesen, se registra como la arruga en la nariz. Una señal de rechazo ineludible.

Resumiendo lo observado en su lenguaje corporal, podríamos decir que el Doctor Luque siente vergüenza por la situación que está atravesando, no quiere recordar las cosas negativas que vivió con Diego y prefiere no contar los detalles. Tiene una opinión desfavorable acerca de la persona del psicólogo y una gran duda sobre el hecho de haberle dado el alta. Tiene más información que por el momento prefiere no decir, siente un rechazo profundo por el abogado Matías Morla y más allá de lo que la justicia pueda llegar a determinar en cuanto a su responsabilidad, su comportamiento corporal denota que la emoción de la culpa sobreviene al pensar en Diego.

Gestos, movimientos corporales, posturas entre otros elementos nos dicen lo que las palabras no nos cuentan. En todo caso, las palabras nos dicen lo que refiere a opiniones o ideas. Pero con el cuerpo expresamos emociones. Siempre que exista contradicción entre el cuerpo y la palabra conviene creerle al cuerpo, porque como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir.

Instagram: @hlescano