Escandaloso audio de la psiquiatra de Maradona: "¡Que nos pongan un médico clínico coherente!"

En lineas generales, Cosachov pedía un médico clínico de cabecera que determine medicaciones específicas frente a distintas situaciones, ya que ella podía coordinar con Luque pero no prescribir medicación por fuera de su área.

“Esta mina Forlini que pusieron para auditar todo no me quería pasar los informes de los médicos, no quería que yo me comunique con ellos para saber la opinión. Estaba muy pendiente de que si los médicos de ellos, entonces indicaban o sugerían la medicación. Yo le dije que no sé. Hay que mandar un médico clínico para que lo vea y haga un seguimiento”, apuntaló la médica en audios publicados en Intrusos.

Audio exclusivo | Los diálogos entre la psiquiatra y un cuidador

Luego amplió: “O sea, están muy en el detalle de quién es el responsable del laxante, quién es el responsable… Y la verdad que ellos aparentemente están con que nosotros firmamos, que no más nos daban acompañante terapeútico y enfermero”.

Además, puso la lupa sobre el descuido en la internación en el domicilio del Tigre. “Dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria y ahora dicen que son ‘cuidados personales’. Todo bastante desprolijo. A mí no me gusta mucho cómo se están manejando, pero aunque sea que nos pongan un médico clínico coherente y que pueda regular el tema de si necesita un laxante o si necesita un ketarolac. O el día de mañana tiene un problema de presión y nos puede indicar un hipertensivo porque yo esas cosas no las manejo y calculo que vos tampoco”, adelantó.

“Ya pedí los informes de los médicos que fueron ayer y medio que me quieren ‘bicicletear’ diciéndome que todavía no los tienen, que no se qué. Yo quiero tener todo prolijo para que tengamos todo bien. Ahora voy a hacer los de cuánto tiempo estuvo internado y a partir de la internación domiciliaria, así tenemos todo perfecto”, cerró.