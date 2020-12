"Verónica quiere darle una respuesta a su hijo sobre la muerte de Diego"

El letrado indicó que están esperando los resultados de la pericia sobre la autopsia para “comenzar a trabajar”, y destacó el trabajo de la fiscalía. “Hizo todo lo humanamente posible, por eso tenemos fe de que van a hacer todo lo que está a su alcance”, remarcó.

“Verónica la instrucción que me dio es que quiere saber, cuando su hijo sea grande y le pregunte ‘qué pasó con mi papá’, poder darle una respuesta”, adelantó el abogado.

En este sentido, Baudry señaló que “si hubo una muerte natural, decirle ‘papá se murió de un ataque al corazón’, y si bubo impericia médica, tener a los culpables en la cárcel”.

"Fue una declaración muy extensa. Aportó datos sobre la anterior internación domiciliaria de Diego, le preguntaron lo que ella vio, quién la dejaba entrar a la casa y quién no, quien la llamaba para decirle que él no la quería recibir y después Diego la llamaba para preguntarle por qué no había ido…", indicó el letrado sobre la declaración de Verónica Ojeda.

El abogado llegó antes del mediodía a la Fiscalía, en donde anunció que se presentó “por pedido de Ojeda en representación de Diego Fernando como particular damnificado” y anunció: “Pediremos que se investigue hasta las últimas consecuencias a todos los que participaron en el cuidado Maradona".

En ese marco, Baudry sostuvo que "Diego tenía ganas de vivir y su muerte era evitable", y apuntó contra el médico Leopoldo Luque. "Era el médico de cabecera, no había elementos adecuados y faltaba medicación. Nos consta por testimonio de la enfermera que Diego se golpeó y que no se lo trató. Puedo tener la mejor Ferrari, pero si se la doy a manejar a un chico de 5 años tengo un problema”, insistió.