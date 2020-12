Dalma Maradona explicó por qué fue a ver a Boca: "No quería dejar el palco vacío"

Visiblemente quebrada, Dalma agradeció desde el palco el gesto de los jugadores y ahora utilizó las redes sociales para extender ese agradecimiento y además explicar por qué tomó la decisión de ir a La Bombonera a ver el partido.

"Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papà ! Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva,hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, LOS JUGADORES DE BOCA❤️, los de Newell’ s old boys y especialmente Cristian Riquelme!", escribió la hija del "10".

Con respecto a los motivos que la llevaron a ir a ver a Boca en medio del inmenso duelo por la muerte de su padre, Dalma escribió: "No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin el, pero tampoco quería dejar el palco vacío!".

"Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino! Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo,Mary, Lili y sus nietos", concluyó Dalma.