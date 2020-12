Diputados comenzó a debatir el proyecto de legalización del aborto

VIDEOCONFERENCIA EN VIVO: H. Cámara de Diputados de la Nación - 1 de diciembre de 2020

El padre Pepe Di Paola, primer orador, expresó a través de videoconferencia: "Como Curas y religiosos de villas y barrios populares aprendimos de los vecinos a amar y a cuidar la vida. Los lazos de amor que se generan entre los más pobres nos muestran que toda vida vale"."Los países capitalistas que han aprobado el aborto han depurado, con un pensamiento cuasi nazi, al 90% de los niños por nacer con síndrome de Down ¿Qué sigue después? ¿La eliminación de los ancianos?", se interrogó el religioso.





A continuación, Nelly Minyersky, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, consideró que "el embarazo no es sencillo, no es algo así nomás".



"Es un proceso con muchas implicancias. Decir que hay que gestar para después dar en adopción no es ético. Despenalizar el aborto tiene un efecto fundamental, porque todas las relaciones sexuales -que son una fuente de placer y reproducción- hasta ahora se han tratado como algo negativo, con un velo de tristeza", agregó.



Tras la jornada de este martes, el cronograma de expositores continuará mañana con otros treinta testimonios, divididos en 15 a favor y 15 en contra; en tanto que el jueves se iniciará el debate interno de los diputados de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres.