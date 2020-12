"Tú no has ganado nada": fulminante respuesta de Chilavert al capitán de Los Pumas, Pablo Matera

“Señor Pablo Matera, los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas. Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país”, escribió, junto a una captura de una de las publicaciones del rugbier, el ex arquero de Vélez Sarsfield, que cerró con una célebre frase de su autoría: “Tú no has ganado nada”.

https://twitter.com/JoseLChilavert_/status/1333781681044537347 Sr Pablo Matera los Bolivianos y Paraguayos somos personas honestas,trabajadoras,pero No racista,usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso País,tu no has ganado nada. pic.twitter.com/xSc3FwUsXV — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) December 1, 2020

La cosa no quedó ahí, porque el multicampeón arquero paraguayo también respondió a uno de los tuits del capitán de Los Pumas, que luego fue eliminado. “Señor Pablo Matera usted dañó al rugby argentino”, sentenció.

“Respete a los bolivianos y a los paraguayos. Fernando Báez Sosa vive. Solo fui tres veces el mejor del mundo. Orgulloso de ser paraguayo”, completó Chilavert, que también hizo alusión al joven asesinado en Villa Gesell a principio de año.