El video de Pablo Matera a las piñas en un boliche de Pilar

Los desmanes se produjeron en un boliche de la zona norte del Conurbano, en Pilar, y el video fue grabado por otro cliente del lugar.

Según se observa en las imágenes, Matera – que para entonces tenía 22 años - aparece con el torso desnudo cuando comienza a discutir con otro hombre, lo agarra del cuello y le propicia un puñetazo.

matera pelea boliche

El video se difundió en febrero de 2015 y fue noticia justo antes de que Pablo Matera disputara su primer Mundial con Los Pumas en Inglaterra.

En ese entonces, desde la Unión Argentina de Rugby le iniciaron un sumario por su comportamiento violento además de colocarle un código de conducta en su contrato.

Sin embargo, al contrario de lo que sucedió esta semana, cuando fue suspendido por la UAR, Matera no fue sancionado y pudo viajar a la Copa del Mundo 2015 donde Los Pumas terminaron cuartos.

Luego del escándalo por sus tuits, el wing pidió disculpas de forma pública: “Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí”.

“En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”, publicó en su cuenta de Instagram tras cerrar la que tenía en Twitter.