El abogado de Verónica Ojeda reveló que Dieguito "está triste y llora todas las noches"

"Dieguito está triste, llora todas las noches", aseguró el letrado a los medios. Y agregó: "Verónica me dijo que no le interesa la plata, lo que me interesa es que cuando su hijo sea grande y le pregunte qué le pasó a su papá poder explicarle y que él cierre su ciclo de vida", dijo.

abogado veronica ojeda

En cuanto a la investigación sobre la causa de la muerte de Maradona, Baudry insistió en que murió por abandono de persona. “Tuvo un golpe y no se le trató, no se le dio la medicación que se le tenía que dar para el corazón y no se hizo ningún estudio en lo que se comprometió en el acta cuando salió de la Clínica de Olivos, hubo negligencia", manifestó. Luego, concluyó: “A Diego lo dejaron morir”.

Mientras tanto, hoy por la mañana los fiscales Laura Capra y Cosme Iribarren se dirigieron a la sede de Policía Científica en La Plata para presenciar los comienzos de las pericias toxicológicas e histopatológicas a la sangre y los órganos de Diego, cuyos resultados, aseguran fuentes en los tribunales de San Isidro, se esperan para dentro de dos semanas. La potestad de convocar a una junta médica es de los fiscales del expediente, no del magistrado.