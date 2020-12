Una de las hermanas de Maradona apeló el rechazo de la Justicia para que no sean querellantes en la causa

El escrito cita al Código Procesal Penal, la hermana de Maradona y su abogado sostienen que "toda persona particularmente ofendida por un delito de los que dan lugar a la acción pública tendrá derecho a constituirse en calidad de particular damnificado".

Y agrega: "¿Qué quiere decir el magistrado? Entiendo que interpreta que no me encuentro afectada por el deceso de mi hermano. Cosa por demás dolorosa que no hace más que revictimizarme frente al suceso".

En otro de los párrafos destaca: "Debo padecer ahora no sólo la situación en que me encuentro por la pérdida de mi hermano, sino también, que se me niegue el derecho a ser tenida por particular damnificada", señala otro de los párrafos del escrito.

Claudia Mora, Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel Maradona habían solicitado durante el fin de semana a través de un escrito por el abogado Matías Morla, representante y abogado de Maradona en los últimos años, y su socio Yamil Castro Bianchi, para que se tenga a las cuatro hermanas de Diego como particular damnificado en la causa.