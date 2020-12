Marcelo Toledo, el artista que superó al coronavirus y ahora genera conciencia a través de sus obras

“Alquimia, transmutar a través del arte” fue inspirada para celebrar el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, en conjunto con el respaldo de la Asociación Civil “Dale Vida”. Se plasmó al pie de Floralis Genérica en la plaza Naciones Unidas, que está ubicada al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Allí el artista colocó 365 pies de suero con sus respectivas bolsas de sangre madre para concientizar sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre los 365 días del año, lo que ayuda a salvar vidas aportando algo “muy nuestro, nuestra voluntad y nuestra sangre”, subraya la información de la muestra.

“El acto de donar es voluntario y anónimo. Esta acción de dar una parte de uno sin saber quien la recibirá pero sabiendo que lo que vos tienes aunque sea invisible puede salvar a otro”, manifiesta Toledo.

Al ser consultado sobre su experiencia con el coronavirus dijo que es: “una especie de alegoría también con esta pandemia. La verdad que habiendo sido unos de los primeros argentinos en contraer coronavirus me hizo reflexionar mucho, fue un intenso y gran aprendizaje”.

Y agregó que: “el acto de donar y al igual que esta pandemia nos iguala, de la misma manera que nos iguala el hecho de recibirla. Cuando uno necesita ser transfundido no podemos hacer nada más que depender del otro”.

“La sangre no se fabrica. La sangre no se vende ni se compra. La sangre no se comercializa. La sangre no existe si uno no la brinda”, remarca.