La hermana mayor de Diego Maradona apuntó contra Dalma y Gianinna

En una entrevista con LAM, la mujer aseguró que ellas nunca estuvieron al lado de su padre en los peores momentos y recordó una nota en Intrusos junto con su otra hermana. "Él nos mandó a ese programa para que lo defendiéramos y contáramos que tenía familia porque estaba abandonado de las hijas. ¿Cuándo fueron a verlo? ¡Nunca! ¡Jamás! Eso sí que lo puedo comprobar”, comentó.

Ana, la hermana de Diego Maradona: "Jana estaba más presente que Dalma y Gianinna"

“Nosotros no estamos en contra de ellas. Ellas están en contra nuestra, no sé por qué. Que hablen ellas, me llamen y me digan los motivos. No sabemos por qué. Nunca estuvimos en su contra”. No hubieran sido nadie si no fuera por su padre, y Claudia tampoco. Si eran hija de Juan Pérez no iban a estar donde están”, continuó.

Por último, contó que en estos últimos meses lo veían triste, para luego volver a criticar a Dalma y Gianinna. "Preguntale a sus hijas cuándo lo vieron. Nunca nos encontramos con Dalma y Gianinna, Jana sí estaba. Verónica Ojeda iba con Dieguito Fernando”, cerró.