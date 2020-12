Diego Junior pidió que no se use más la camiseta 10 en los equipos donde jugó Diego Maradona

"En los equipos donde jugó, creo que sí, que deberían dejar de usarla, incluido el Barçelona. No me cabe ninguna duda. Pero todo eso es secundario, estoy enfocado sólo en pasar este duelo tan difícil. Ojalá pase rápido, o no, ni sé lo que quiero que pase", aseguró en una entrevista con Marca.

Los clubes cuya camiseta vistió el astro futbolístico son Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona y Sevilla de España, Nápoli de Italia y Newell s Old Boys de Rosario, además de la Selección argentina.

Además, habló del homenaje que le hizo Lionel Messi a Maradona: "Me emocionó mucho, han sido días muy emotivos y lo de Leo fue especial, muy lindo. Me llegó mucho, me hizo llorar. También el del Nápoles, el triunfo de Gimnasia, lo que pasó en Boca, donde estaba Dalma, muchos fueron emotivos".