Aclaran que las empresas de cable, celulares y TV paga no están autorizadas a aumentar los precios

El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, sostuvo en declaraciones radiales: "Evaluaremos el modo de descongelamiento de precios, pero hasta que el ente no se expida, las empresas no están autorizadas a aumentar los precios".

López aclaró que el aviso de ajuste del 20% que hicieron las empresas a sus clientes no fue consensuado ni autorizado por el Gobierno nacional. "Las empresas se tiran el lance para los aumentos pero absolutamente nada está autorizado", aseguró.

Enacom.jpg

Desde el organismo señalaron que no solo no se resolvió el descongelamiento de tarifas, sino que además no hay agendada una reunión en los próximos días para tratar este tema. También aclararon que en caso de haber un incremento será en cuotas para amortiguar el impacto en el bolsillo de los usuarios.

El martes, las empresas que brindan servicios de Internet, cable y telefonía comenzaron a comunicar a sus clientes que definieron aumentar 20% las tarifas a partir de enero próximo. Recordemos que los costos de estos servicios se habían congelado hasta fin de año por la pandemia.

El 21 de agosto, el presidente Alberto Fernández anunció la decisión de declarar como "servicios públicos a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga”.