Muerte de Diego Maradona: revelan los chats entre la enfermera y la psiquiatra

Este miércoles se revelaron los chats que tuvieron la psiquiatra y Dahiana la enfermera de Diego 12 días antes de la muerte del Diez. En una de las imágenes de las capturas de pantalla, que difundió C5N, se pudo leer el mensaje que le envió Cosachov a Dahiana Madrid en el que se presentaba y preguntaba cómo estaba todo en el lugar. La interlocutora le contestó que la marchaba bien, que había duchado a Diego Maradona y que estaba de buen humor tras tomar su desayuno.

chat 1.jpg

Después, según los chat, la enfermera Madrid le pregunta a la psiquiatra si puede comprar algo para el placebo y le informa que ya le adelantó la medicación para dormir.

chat 3.jpg

chat2.jpg

En tanto, el representante legal de Madrid explicó esta tarde en el programa de Alejandro Fantino que ese día, Maradona había salido de la clínica y deambulaba por los cuartos de arriba de la propiedad del país. Incluso, contó que también usaba el baño que tenía cerca y que todo cambió días después cuando comenzó a tener problemas de movilidad: allí se decidió instalar un baño portátil en su cuarto y la enfermera dejó de tener contacto.

Días atrás la enfermera dijo en su defensa que fue echada por el propio ex futbolista días de la externación. La misma suerte corrieron los acompañantes terapéuticos. En su caso, cuando informó de lo sucedido a los responsables, le pidieron que se quedara pero alejada de la mirada del astro del fútbol ya que no había relevo. Desde entonces trabajó de esa manera y no volvió a tener contacto con el enfermo.