Diego Maradona y "la mejor foto de gol de su historia"

Imágenes y videos aparecen de a montones. Sin embargo, años atrás, en una entrevista en la que repasó su extensa y prestigiosa carrera, el reconocido fotógrafo Antonio Montano le contó a minutouno.com que “la mejor foto de un gol que le sacaron a Maradona” la retrató él, según le confió el propio Diego.

Diego Foto 3.jpg Argentina es campeón de mundo en México. La foto es cuadro del museo personal del fotógrafo Antonio Montano.

Montano, quien falleció en 2015 a sus 85 años, fue fotógrafo del diario La Nación entre 1956 y 1995, donde llegó a ser jefe de la sección Fotografía y a obtener numerosos premios distinciones. A lo largo de su carrera cubrió los mundiales de fútbol Argentina 1978, España 1982, México 1986 e Italia 1990, siendo su trabajo durante la gesta del 86 uno de los más recordados y destacados.

“Pasábamos meses allá, porque íbamos antes de que comience el Mundial, y empezábamos a fotografiar todos los entrenamientos y los equipos que iban a jugar contra la Argentina”, recordó Montano en esa entrevista con minutouno.com. En esas prácticas, en esas extensas jornadas de trabajo, se repetían las historias y anécdotas con el “Diez” como protagonista.

El fotógrafo supo tener su propio “museo” personal, que su familia mantiene intacto al día de hoy y en donde sobresale, entra tantas otras, la foto que capturó de “La Mano de Dios”, el primero de los dos icónicos tantos que “Pelusa” le hizo a Inglaterra en se Mundial. “Yo vi que metió el manotazo, y creí que no cobraba el gol. El tipo miró, vio que lo cobró y empezó a correr. Y yo hasta le saco la foto cuando viene gritando el gol”, rememoró Antonio con la emoción de ese momento.

Diego Foto 4.jpg "La Mano de Dios".

El instante exacto en que Diego derrota por primera vez al todavía ofendido Peter Shilton quedó capturado en la lente de Montano. También el festejo del mejor gol de todos los tiempos, el 2-0 parcial, que se convirtió en una obra de arte. En el “barrilete cósmico”.

Diego Foto 9.jpg Diego ya marcó el mejor gol de todos los tiempos. Así lo festeja en la lente de Antonio Montano.

Pero antes de estas maravillas (que luego se sucedieron con un doblete hermoso ante Bélgica en semifinales), hubo algo más. Entre tantas imágenes de esa gesta, hubo una que lo marcó, al astro y al fotógrafo. “Diego me dijo que esta foto de gol es la mejor que le sacaron en su historia”, reveló en relación al tanto que Maradona le marcó a Italia el 5 de junio de 1986 en el 1-1 de la fase de grupos.

Diego Foto 5.jpg Así marcó Diego Maradona el 1-1 contra Italia. El "Diez" le confió al fotógrafo que ésta es la mejor foto de gol que le sacaron en su historia.

“Esa foto se la di a Maradona. Nos veíamos todos los días con él y aparte yo lo conocía de antes. Él me dijo: ‘Es la mejor foto de gol de mi historia’. Así dijo él. Al menos hasta ese día, después si hubo o no otra, no sé”, insistió Montano, junto a su foto especial, esa en la que aparece junto a Diego, con el “Diez” sosteniendo la halagada imagen en cuestión.

Tras ese 1-1 ante Italia, quedarían más gestas, golazos e imágenes de Diego. Antonio las retrató todas. Aunque ese recuerdo, esa “foto con la foto”, ese elogio del “Diez”, resultaron imborrables.

Otras fotos del Mundial 86 tomadas por Antonio Montano:

Diego Foto 6.jpg El fotógrafo Antonio Montano en la cobertura del Mundial 1986.

Diego Foto 7.jpg