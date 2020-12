Wado de Pedro: "Sería muy bueno que Larreta devuelva el excedente de lo que le dio Mauricio Macri"

"Para el funcionamiento institucional tiene que ver con la generación de empleo y la inclusión de argentinos excluidos. La agenda de la reparación de la injusticia por las política generada en los últimos 4 años discusión por el exceso de recursos entregados por coparticipación a CABA durante el gobierno de Mauricio Macri hace a la discusión histórica sobre qué modelo de país queremos tener y que hace felices e infelices a millones de argentinos", expresó el Ministro.

"En las provincias se ve falta de infraestructura, falta de recursos, industrias con las persianas bajas por el exceso de costos que tenía la luz, el gas producto de la política de aumentos tarifarios de los últimos 4 años", manifestó De Pedro y precisó: "Las políticas que tengan que ver con el fomento de la economías regionales, recuperar el perfil productivo de las provincias, Córdoba es una provincia muy pujante y en los últimos años tuvo sus problemas. No creo que la política cordobesa esté en discusiones del parlamento sino que acompaña las medidas que tienen que ver con fomentar el sector productivo, fomentar el federalismo."

Embed

"Cuando uno estudia las obras que hacen falta en el NOA y NEA hay por lo menos 20 obras que hacen a la competitividad de los sectores productivos y a las economías regionales que valen lo mismo que lo que costó el Paseo del Bajo. Esas 20 obras le dan de comer a millones de argentinos y argentinas, permiten el arraigo. Es una discusión respecto a qué modelo de país queremos, hay un fuerte consenso de que Argentina es un país federal, que las economías regionales se tienen que desarrollar, que las obras de infraestructura tienen que llegar a todo el país", sostuvo De Pedro.

"Hay muchísimas provincias que no tienen agua, que no tienen gas, ni hablar en pensar en obras como el riego artificial que hace al valor de los alimentos, esta visión federal tiene un fuerte consenso y cualquier política que proponga la Ciudad de Buenos Aires con una lógica amarreta o egoísta lamentablemente no va a encontrar eco ni siquiera en los gobernadores de la misma fuerza política", reclamó.

"Los gobernadores firmantes entienden que las funciones transferidas a las provincias debe ser por ley y no se pueden utilizar la ley de coparticipación para transferir los fondos y eso lo firmaron todas las provincias, salvo la CABA. Es un muy antecedente para que ningún otro presidente haga lo que hizo Mauricio Macri, para que los presidentes que vengan no aumenten la coparticipación de la provincia de donde vienen bien, es una muy buena base para respetar la constitución y no pasarse de vivos. Hizo todas las picardías y vivezas criollas habidas y por haber", expresó De Pedro y añadió: "Muchos gobernadores están pensando en hacer el reclamo en la Corte"

"Los gobernadores después del almuerzo del día viernes empezaron una discusión y hubo coincidencias en escribir una solicitada donde se plantea la posibilidad de suspender las PASO. Respetando la Constitución nacional la materia electoral es exclusiva del COngreso y hay que esperar qué proyecto de ley se hace en el Congreso y también tenemos que tener en cuenta la realidad de la provincia de Buenos Aires que es el 40% de la población argentina que está adherida por ley a las PASO así que hay que ver cómo se resuelve eso en el congreso provincial, concluyó el Ministro.

Consultado por la relación entre el Presidente y su vice manifestó De Pedro. : "Tenemos una muy buena relación en el frente, cuando empiezan a instalar que Alberto y Cristina hablan empiezan a instalar que Alberto es un títere y cuando no hablaban empiezan a instalar que hay un problema institucional".