Polémica en Gimnasia-Huracán: ¿los técnicos arreglaron el empate?

Cuando ya estaba finalizando el encuentro, la transmisión de TNT Sports captó una imagen de un cruce de miradas entre Damonte y Messera que generó el enojo de los hinchas de Vélez, que acusaron en redes sociales a los entrenadores de "arreglar" el empate.

El entrenador de Huracán, Israel Damonte, reconoció que cruzó miradas con Mariano Messera, DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, pero negó que haya sido para "acordar" el empate que los beneficiaba a ambos equipos para clasificar a la zona campeonato.

"Me hizo una seña, pero no la entendí. Lo conozco (a Messera) porque fue un jugador que admiraba de joven, más allá de estar de la otra vereda, y es una persona que me cae bien. Nos miramos pero no arreglamos nada", explicó Israel en la conferencia de prensa luego del empate 0-0 ante Gimnasia, que clasificó a ambos a la próxima instancia del torneo.

https://twitter.com/nico_latini/status/1335396770130649089 Dejarse perder es un delito deportivo. Convenir un empate es viveza pura. Messera y Damonte están en zona campeonato. pic.twitter.com/cjmF7Gng5B — Nico Latini (@nico_latini) December 6, 2020

Con el empate en el Bosque platense, Huracán clasificó en el primer puesto de la zona 6 con 11 puntos, seguido por Gimnasia con 9 que terminó con mejor diferencia de gol que el "Fortín".