Es que Matías Morla es propietario de una empresa que maneja la marca Diego Maradona en distintos rubros. "Las explicaciones las daré en la Justicia y nunca me voy a olvidar que no pude despedir a mi mejor amigo", le contestó Morla.

Duro contraataque de Dalma Maradona a Matías Morla: "Más cagón no se consigue"

Ahora, la que habló fue Dalma. En Instagram, le envió fuertes mensajes al letrado, advirtiendo que lo verá cara a cara en el juicio que le inició.

"Le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu mejor amigo. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente. Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara", escribió. Y como no pudo arrobarlo, agregó: "Más cagón no se consigue".

"Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara. Ojalá que se haya justicia, te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra. Y si no, tu condena es social. Como me enteré que no te puedo arrobar, sé que te vas a enterar igual Matías Morla", continuó.

Luego defendió a Gianinna: "A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos hijas de mi papá. Y por último, agradeceme. Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disguto".