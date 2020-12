Se reveló quiénes son los creadores de los monolitos virales

El primero de estos monolitos de metal apareció en Utah, Estados Unidos, el pasado 17 de noviembre y lo descubrió un grupo de guardaparques de la zona. La segunda de estas estructuras fue hallada en el norte de Rumania y la tercera apareció nuevamente en Estados Unidos, esta vez en la cima del Pine Mountain en Atascadero, California, pero fue destruido por hombres que en un video difundido en redes decían que no querían extranjeros ilegales “ni de México ni del espacio exterior”.

El cuarto de estos objetos apareció en Rusia, pero a diferencia de los tres anteriores, este fue puesto por TulaTEJ, un centro educativo y científico, para promover una campaña educativa, publicitaria y comercial. El quinto apareció este sábado en el municipio de Chía, ubicado a unos kilómetros de Bogotá, Colombia. La estructura fue encontrada por unos trabajadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Most Famous Artist (@themostfamousartist)

A pesar de que por semanas el misterio sobre los primeros tres monolitos no parecía aclararse, un colectivo de artistas de nombre The Most Famous Artist resultó estar detrás. En su cuenta de Instagram publicaron imágenes del proceso de creación, transporte y ubicación de las piezas.

“¿Decis que no eran aliens?”, reza el mensaje difundido en redes sociales del colectivo, acompañado de una foto de un hombre puliendo la figura que generó curiosidad y miedo en todo el mundo.

Sumado a eso, en la cuenta del colectivo aparece hasta el proceso de renderización del objeto, que muestra la representación gráfica en un computador antes de convertirse en la extraña figura que apareció en varios países.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Most Famous Artist (@themostfamousartist)

Registrando... ¿algún coleccionista interesado en un monolito alienígena oficial? "Pidiendo 45 mil dólares. Incluye documentación y estará firmado por The Famous Artist”, dice otra publicación en la que promocionan el producto.

Por el momento no hay ninguna explicación al respecto y es poco probable que tenga algo que ver con el colectivo de artistas que estuvo poniendo estos objetos en distintos países del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Most Famous Artist (@themostfamousartist)

Los monolitos recuerdan el filme Odisea en el espacio, en el que se muestra que aparece por primera vez en la Tierra un objeto parecido hace tres millones de años en África. Por esa razón, durante días se habló de una fuerza extraterrestre superior a la humanidad, que terminó siendo una obra de arte pensada para causar expectativa.