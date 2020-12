Vélez Sarsfield vs Universidad Católica por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

El partido se jugará en el estadio José Amalfitani desde las 21.30, será arbitrado por el brasileño Bruno Arleu y televisado por la señal ESPN.

El conjunto de Mauricio Pellegrino mostró una gran versión en los octavos de final ante Deportivo Cali, pero tras una semana convulsionada por problemas extrafutbolísticos, viene de quedar afuera de la Fase Campeonato de la Copa Maradona.

La serie se inicia mientras avanza la investigación de abuso sexual a una joven de 28 años, perpetrada el viernes pasado en una fiesta clandestina que tuvo a los futbolistas Ricardo Centurión, Thiago Almada, Juan Martín Lucero y Miguel Brizuela

Los cuatro fueron separados el fin de semana pasado de cara al partido ante Patronato de Entre Ríos por la Copa Diego Maradona, cuyo empate sin goles privó a Vélez de la clasificación a la Fase Campeonato. El presidente de Vélez, Sergio Rapisarda, confirmó que los cuatro jugadores tendrán "alguna sanción" en los próximos días.

Por su parte, Universidad Católica buscará un buen resultado en Buenos Aires con viejos conocidos del fútbol local como el ex River Diego Buonanotte, el ex Boca José Fuenzalida, el ex Racing Luciano Aued y el ex Rosario Central Fernando Zampedri.

Posibles formaciones:

Vélez Sarsfield: Matías Borgogno; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Francisco Ortega; Hernán de la Fuente o Ricardo Álvarez, Mauro Pittón, Federico Mancuello; Agustín Bouzat, Cristian Tarragona y Lucas Janson. DT: Mauricio Pellegrino.

Universidad Católica: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Luciano Aued; José Fuenzalida, Diego Buonanotte, Gastón Lezcano; y Fernando Zampedri. DT: Ariel Holan.

Hora: 21.30.

Arbitro: Bruno Arleu (Brasil).

TV: ESPN y DirecTV Sports.