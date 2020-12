"Seamos dignos en la victoria y la derrota": el video con el legado de Alejandro Sabella

En el escenario y de pie, Sabella hizo emocionar a cada argentino que escuchó sus palabras hablando sobre la importancia de vestir los colores de la camiseta de la Selección y la defensa de los símbolos patrios.

“Si no es la bandera, porque estamos hablando de fútbol, que sea la camiseta de la Selección argentina, y si no, el grupo de jugadores, y sino los habitantes del suelo de nuestra patria que viven y respiran fútbol las 24 horas del días”, pronunció con orgullo.

El emotivo discurso de Alejandro Sabella al recordar la final del Mundial - Premios Democracia

"Somos representantes de sueños e ilusiones y no nos podemos olvidar nunca de ellos. Tenemos que prestigiarlo y en cada una de nuestras actitudes tenemos que dejar bien sentado el orgullo, la dignidad y lo que es ser argentino”, dejó en claro.

“Por eso nunca, en ningún partido, gira u hotel hubo un escándalo o un mal comportamiento. Queríamos dejar bien sentado el orgullo de lo que éramos los argentinos. Si podíamos ganar, mejor, porque sabemos que es fundamental, pero esto demuestra que ganar no es lo único", sentenció en referencia al resultado de aquella final.

Y replicó las palabras que le pronunció a los jugadores de la Selección antes de aquel último partido en Brasil: "Seamos dignos con nosotros mismos, con nuestros compañeros y rivales. En la victoria y en la derrota".

Quebrado y con lágrimas en los ojos, confesó: “Lamentablemente, me duele en el alma no haber podido traído la copa para Argentina. Pero este premio, a pesar de ser segundos, es una caricia al alma, me reconforta el espíritu. Quiero agradecerle a cada uno de los jugadores, desde el primero hasta el último, que dejaron sentado los valores que nosotros quisimos esparcir a lo largo de estos tres años".