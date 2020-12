¿Otra vez el misterio? Apareció un nuevo monolito en una isla de Inglaterra

Varios testigos relataron a medios británicos que descubrieron el extraño bloque metálico en la playa de Compton, en la costa oeste de la isla, durante el fin de semana, y proporcionaron fotos para respaldarlo.

Alexia Fishwick, residente en la isla, explicó a la agencia de noticias local PA que había hecho "por casualidad" este descubrimiento "verdaderamente mágico", aseguró. "Mucha gente no se dio cuenta" de su presencia, dijo, explicando que había oído hablar de monolitos similares descubiertos en las últimas semanas en una colina de Rumanía y en un desierto del oeste de Estados Unidos.

Lee Peckham, un abogado que vive en la Isla de Wight, vio la estructura el domingo por la tarde. "Lo vi y me pregunté qué era ¡es muy extraño verlo en la playa!", relató. "Me preguntaba quién lo puso ahí y por qué", agregó.

Estos descubrimientos se han hecho virales en las redes sociales y muchos señalan similitudes con los extraños monolitos extraterrestres que aceleran el progreso humano en la película culto de ciencia-ficción "2001, una odisea del espacio", realizada por Stanley Kubrick. Estas estructuras brillantes desaparecieron tan misteriosamente como habían aparecido.

En los últimos días, el "The Most Famous Artist" se adjudicó la autoría de las piezas que aparecieron en distintas partes del mundo, aunque no se brindaron mayores precisiones al respecto.