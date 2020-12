Habló la víctima del ataque de los rugbiers: "Confío en que la Justicia se va a encargar"

“Tengo dos fracturas en el tabique y una en la cavidad orbital, en los ojos”, confirmó Lautaro desde Córdoba a C5N.

Según detalló, Lautaro se encontraba en una reunión de egreso junto a sus compañeros de la promoción “y entraron estos cuatros chicos a las 3 y media de la mañana”.

“Se les intentó decir que se vayan, empujaron al dueño de la casa, lo tiraron al piso. Yo me acerqué porque es mi mejor amigo, les dije que se vayan y los empecé a llevar para la salida”, contó sobre los primeros momentos.

Y prosiguió: “Ahí, uno de los chicos se dio vuelta y me golpeó en la nariz. Ahí perdí gran parte de la vista, el equilibrio y me fui para el alambrado. Ahí me golpearon otras dos veces y me rompieron el orbital de cada ojo. Caí al piso y empecé a recibir patadas en el piso. Recibí patadas en el lado izquierdo del cuerpo”.

Hasta el momento, dos de los cuatro rugbiers involucrados en la agresión fueron imputados por el fiscal que interviene en la investigación, Horacio Vázquez. Se trata de Mateo Soler, de 17 años, y Tadeo Torasso, de 18, a quienes Insúa apuntó como los agresores.

Según informó Lautaro, todavía no hay una versión oficial sobre cómo los cuatro rugbiers pudieron ingresar al county, aunque se presume que una familia autorizó el ingreso en la entrada y que eran ajenos a la fiesta.

En cuanto a las versiones de los imputados, quienes indicaron que fue Insúa quien empezó la golpiza, el agredido remarcó: “No me sorprende. Cada parte busca defenderse. Yo siempre recomiendo que no mientan. Se dijo que me pegaron dos veces y tengo cuatro fracturas. Se dijo que Soler estaba en el alambrado cuando mi sangre está desparramada ahí. Yo confío en que la Justicia se va a encargar de esto”.