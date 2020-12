El árbitro acusado de racista se defendió

En las últimas horas, se conoció una defensa del juez que no convenció al púbico y generó más dudas al respecto. "Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días", comenzó diciendo Coltescu. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista!, agregó en su declaración al portal de Rumania Pro Sport.

Por otro lado, Ovidiu Hategan, compañero de terna arbitral, no quiso hablar sobre el tema, pero tampoco negó lo ocurrido dentro del campo de juego. "No podemos hacer ninguna declaración, primero debemos hablar con UEFA", aclaró. Lejos de terminar la conversación, el juez siguió diciendo: "Normalmente te respondería, pero esta noche no puedo. Evidentemente, estamos desolados, pero respeten nuestro silencio y entiendan la situación".

Además, el ministro de deportes de Rumania, Ionut Stroe, también se refirió a la situación que dio la vuelta al mundo: "Pido disculpas en nombre del deporte rumano por este incidente desafortunado. Condenamos con firmeza cualquier tipo de expresión o declaración que pueda ser considerada racista o discriminatoria", sentenció.