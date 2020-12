Mario Pergolini apuntó contra la Conmebol por el VAR

De este modo, Mario Pergolini puso en duda el desempeño del chileno Roberto Tobar, que perdonó al defensor de Inter de Porto Alegre Moisés tras una dura entrada contra Carlos Tevez, mientras que Agustín Obando, de Boca, fue expulsado sobre el final del partido por una falta similar.

Irónico, Mario Pergolini advirtió que "llama poderosamente la atención, amigos del VAR, que siempre están de espaldas y no dan la cara... ¿Serán daltónicos? Todo lo que sea azul y amarillo a lo mejor no lo están viendo correctamente, o no lo analizan de la misma manera”.

“A lo mejor piensan, por este problema de daltonismo, que son los mismos jugadores que se pegan entre ellos", siguió en radio Vorterix y siguió con el mismo tono al indicar que "a lo mejor tendrán preferencia por los colores rojo y blanco" y que "a lo mejor, todo lo que sea de ese color debería tener un trato y los de otros, otro. Pero algo raro está pasando, porque a jugadas calcadas se comportan totalmente diferente”.

El vicepresidente de Boca además cargó contra la utilización del VAR en Bahía de Brasil-Defensa y Justicia, por la Copa Sudamericana: “Estuve viendo, si se puede llamar partido a algo que se interrumpe cada cuatro minutos durante siete minutos... Una vergüenza, no sé para qué ponen el tipo en la cancha si cada dos por tres lo van a llamar incluso para discutir cosas ridículas. Es insoportable ver los partidos”.