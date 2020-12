Campazzo ya posó con la 7 de los Nuggets: debutaría el sábado

La cuenta oficial de Denver posteó las imágenes del cordobés, que, como no puede ser de otra manera, usará la 7 -la misma que en la Selección Argentina y el Merengue-. Hace unos días, cuando se confirmó su traspaso, el base había expresado lo que sentiría al ponerse la casaca: "Creo que ese día, cuando me den la camiseta para vestirme, me va a caer la ficha. Es más, tengo miedo de emocionarme cuando llegue ese momento".

Con los Nuggets, Campazzo se encuentra en pretemporada, en la espera del inicio de la NBA. En el mientras tanto, los diferentes equipos disputan entre sí una serie de amistosos y este sábado, ante Golden State Warriors, podría ser su debut. El encuentro ante la franquicia con sede en California comenzará a las 22.30. ¿Lo veremos al argentino midiéndose con Stephen Curry?