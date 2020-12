Verano 2021: provincias reabren sus colonias de vacaciones

Las municipalidades de todas las provincias presentaron diversos protocolos para evitar que el funcionamiento de las colonias de verano 2021 sea motivo de contagios masivos de coronavirus.

En la ciudad santafesina de Rosario, las colonias de vacaciones de los clubes y sindicatos abrieron sus puertas desde ayer con un protocolo de prevención y una habilitación de las instalaciones por parte de la Municipalidad.

"Las colonias de vacaciones van a trabajar este verano con burbujas de 10 chicos por profesor, que fue aprobado por la provincia, porque el anterior protocolo de la Municipalidad establecía burbujas de 6 chicos por profesor, con un mínimo de 2 metros cuadrados por chico y de 5 metros cuadrados por chico en la pileta, con entrada y salida distinta, y con elementos de juego que no se compartan o se desinfecten antes de pasarlos a otro grupo", informó el profesor de Educación Física Mariano Labadie a Télam.

Labadie, que dirige hace 22 años la colonia del Sindicato de Prensa Rosario, advirtió que "uno de los temas fundamentales que estamos analizando es el del transporte porque los protocolos no dicen nada, sólo recomiendan no utilizar el transporte público, pero no dicen nada sobre transportes escolares que algunos clubes como Palos Verdes llevaban a chicos a las cuatro colonias y los padres se quedaban tranquilos porque era el mismo chofer que los llevaba todo el año a la escuela".

"Hay cuestiones a resolver como los chicos que van en un transporte, que no pueden estar juntos y de hecho han limitado la capacidad, el colectivo de 60 a 37 y las trafic de 19 a 12 y de 14 a 9 chicos. Lo mismo pasa con las burbujas: yo los separo todo el tiempo pero si son 3 hermanitos después conviven en su casa", sostuvo el profesor.

Su colega Lucas Vallejo explicó a que "el protocolo de Rosario establece que les tomemos la temperatura a los chicos antes de subir al transporte o cuando llegan a la colonia, que desinfectemos todos los elementos, que no pueden compartir duchas ni vestuarios y que deben llevar meriendas individuales, separadas en bolsas, y que no requieran frío para su conservación".

"Este verano las colonias no tendrán campamentos porque no podés meter a 5 chicos en un carpa y tendrán limitadas las actividades grupales de contacto, además que los chicos y los profes deberemos utilizar barbijos en los espacios comunes", subrayó Vallejo.

Con respecto al funcionamiento de las colonias, Labadie opinó que "van a funcionar porque los clubes necesitan actividad en un año en que no trabajaron y porque los padres y madres necesitan que los chicos tengan una actividad social que los integre después de tantos meses de encierro por la pandemia".

En Córdoba, la mayoría de los predios con colonia de vacaciones de verano consultadas, habilitarán solamente el alojamiento y no las actividades recreativas, debido al contexto epidemiológico de riesgos para la transmisión de coronavirus y por los elevados costos que representa la implementación de los estrictos protocolos.

En el caso de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC), que cuenta con siete predios en la provincia, habilitará tres colonias de vacaciones con capacidad reducida, que incluye recreación, cabañas, piletas y escuela de deportes, manifestó a Télam el jefe gremial, Pablo Chacón, y destacó que esa decisión implica "un gran esfuerzo porque la gente necesita recrearse en este año muy complejo".

En Chubut, las colonias de vacaciones son organizadas por las secretarías de Deportes y Recreación de cada municipalidad y ya confirmaron su realización a partir de enero las ciudades de Trelew, Esquel, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly; que elaboraron en conjunto el protocolo de práctica en situación de pandemia que fue aprobado por el Ministerio de Salud provincial.

"Para nosotros es una política de estado el realizar las colonias de vacaciones, y esta vez con más entusiasmo que nunca porque tuvimos un año muy complejo y será una buena oportunidad para que muchos niños puedan recrearse y salir del contexto de encierro en el que estuvimos durante gran parte del año", explicó a Télam el intendente de Trelew, Adrián Maderna.

El jefe comunal aclaró que "el lanzamiento de la próxima colonia 2021 lo hicimos esta semana para niños y preadolescentes entre 6 y 13 años y lamentamos que no podamos ir a la playa cercana como hacíamos en años anteriores porque se nos complica con el transporte, pero igual lo llevaremos adelante en espacios recreativos y al aire libre".

En La Pampa, el director de Deportes, Ceferino Almudévar, informó que el 1 de enero comenzará el programa de colonias Pro Vida, que impulsa la gobernación para alrededor de 15 mil niñas y niños en todos los municipios.

Almudévar dijo a Télam que el Ministerio de Desarrollo Social evaluó con la Dirección de Epidemiología los proyectos presentados por 19 municipios con medidas y restricciones por la pandemia para promover espacios seguros y de cuidado a todas las personas que participan del plan vacacional.

En Mendoza, las escuelas de verano podrán funcionar respetando los protocolos sanitarios impuesto por la pandemia y para ello tanto instituciones públicas como privadas deberán habilitar instalaciones de acceso restringido y solo se permiten hasta diez 10 alumnos por cada profesor.

El gobernador Rodolfo Suarez estableció por decreto las habilitaciones que comenzaron a regir el 10 de noviembre y que entre otros puntos señala que los padres no podrán ingresar al predio y las actividades estarán a cargo de profesores de Educación Física, en grupos reducidos con 10 participantes mixtos por espacio, al aire libre, aunque las instituciones deberán contar con espacio cubierto con ventilación natural "solo para emergencias climáticas".

Además, se solicitará la presentación de una declaración jurada quincenal y un certificado médico de apto físico para la actividad, entre otras medidas.

Entre Ríos autorizó las actividades recreativas de verano y los centros de educación física de cada ciudad "van a armar las acciones de verano como todos los años", dijo a Télam la directora de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE), Belén Nesa.

Esas acciones, explicó, son "analizadas por el CGE y el Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES) de cada localidad, y si es aprobado se puede llevar a cabo desde el 14 de diciembre, cuando empiezan las acciones de verano".

Nesa remarcó que "no hay apuro" ya que hay que "pensar bien las acciones, teniendo en cuenta principalmente la salud de los estudiantes, que hay que resguardar" y afirmó que ya fueron aprobados los protocolos para Valle María, Diamante, Paraná, Aldea San Antonio, Gualeguaychú y Gualeguay, entre otras.

En Paraná, los chicos realizarán clases de natación en turnos de 40 minutos y "vuelven a sus casas, sin uso de vestuarios"; pero en ciudades como Nogoyá realizan "una hora de natación y otra hora de campo, ya que cuentan con las condiciones edilicias", añadió.

En San Luis, el Polideportivo Municipal Puente Blanco se prepara para abrir sus puertas con protocolos contra el Covid-19 y ajustándose a las recomendaciones que el Comité de Crisis diseñó para las actividades recreativas y deportivas.

El complejo, que recibe anualmente 600 niños de barrios capitalinos de manera gratuita "reducirá los grupos por turno limitándolos a 50 personas", explicó a Télam su director, Aldo Amieva.

El funcionario aclaró que el "staff permanente de 32 profesores y 4 guardavidas, que trabajan la temporada que comienza el 5 de enero y se extiende hasta fines de febrero, ya decidió la reducción de los grupos, la obligatoriedad del control de temperatura, presentación de PCR negativos y una logística de trazabilidad".

El lugar cuenta con una pileta, polideportivo, canchas de hockey, vóley y básquet y espacios verdes con juegos recreativos y durante la pandemia fueron abriendo paulatinamente sus actividad y se registraron "sólo 3 casos positivos para coronavirus", aclaró el profesional.

En la provincia de Buenos Aires, se implementará Verano ATR, una propuesta para “enseñar recreando”, a partir de actividades que promuevan aprendizajes, cuidado del cuerpo y recreación a modo de continuidad del programa de revinculación entre estudiantes y escuelas lanzado en octubre.

Verano ATR es organizado por la Dirección General de Cultura y Educación junto con los municipios y se desarrollará del 4 al 29 de enero, para más de 300.000 niñas, niños y jóvenes en predios cerrados al aire libre, con actividades deportivas, recreativas, de arte, ciencia y otras temáticas.

El subsecretario de Deportes de la municipalidad de Bahía Blanca, Bernardo Stortoni, dijo a Télam que "todavía no tenemos ninguna confirmación por parte de la provincia en cuanto a las colonias de verano".

"El protocolo que se armó es de trabajar con grupos de 10 chicos por profesor y a partir de los 6 años", agregó e indicó que "se trabajará de manera distinta lo que es pileta donde los grupos trabajen en distintos sectores".

"También el ingreso será con tapabocas, los juegos serán separados de los grupos y será por quincena", puntualizó.

En la ciudad de La Plata, fuentes municipales dijeron a Télam que la Comuna va a "largar una inscripción, hay unas 30 instituciones que funcionan con colonias de verano y se les pedirá que presenten la documentación, serán capacitados por personal municipal sobre cómo llevar adelante los protocolos y medidas de seguridad se pueden tomar".

Además, indicaron que los natatorios también se encuentran habilitados pero la Municipalidad comenzó a extenderles las medidas de prevención que se deben tener sobre todo en cuanto a la reapertura de los clubes o piletas a cielo abierto que suelen tener temporada.

Entre las medidas que se exigirá, el tapaboca será de uso obligatorio en todo momento que se permanezca fuera del natatorio, el personal de apoyo y laboral deberán continuar con este requisito en todo momento, los usuarios deberán presentar declaración jurada y apto medico, los clubes o centros acuáticos deberán llevar una planilla de control de usuarios.

En ese marco, algunos padres eligieron evitar las encuentros en las colonias.

Romina de Luca, madre de un niño de 9 años, contó a Télam: "no lo mandaré este año porque conseguí quien me lo cuide, pero no me da miedo mandarlo. Si es que abren, es porque ponen los cuidados necesarios".

Candelaria, de 32 años y madre de una niña de 11 y un niño de 6, dijo: "siempre los mandé a colonias, probé con la de UPCN, otra privada y de la Municipalidad que es gratuita. Este año no creo que los lleve por la pandemia, haremos pileta en casa".