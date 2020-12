Alicia Aparicio apoyó la IVE por su abuela, que murió por un aborto clandestino

"Lo que hoy votamos no se trata de mí, de ustedes, de nuestras creencias. Se trata de quitar el velo y entender que no es 'aborto sí o aborto no' porque éste sigue año a año llevándose vidas. Entonces es aborto clandestino o seguro, legal, voluntario y gratuito", sentenció Aparicio.

Embed

"Quiero adelantar mi voto a favor de este proyecto de ley, y en ella reivindicar la vida de mi abuelita Eufemia Rosa, que falleció tan sólo con 22 años producto de un aborto clandestino dejando sólo a dos pequeños niños, uno de dos y otro de cinco. Uno de ellos, mi padre", expresó la diputada entre lágrimas contenidas.

Aparicio contó que su padre y tío "no pudieron disfrutar a su mamá con todo lo que eso significa para dos niños pequeños" y le habló directo a Eufemia Rosa: "Te lo debía, abuela, por vos, por todas las que perdieron su vida, por todas las mamás, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas y así hasta el final de los tiempos".