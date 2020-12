Pese a la carta de su hijo, Eduardo Valdés vota en contra del aborto aunque apoya artículos sobre despenalización

Al hablar en la sesión de la Cámara de Diputados de manera remota, el legislador indicó que votará en favor de los artículos 15, 16 y 17 del proyecto que elimina y modifica las sanciones previstas por el Código Penal para la práctica del aborto.

El legislador porteño Juan Manuel Valdés, publicó una carta abierta a su padre, Eduardo Valdés, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, pidiéndole que vote a favor de la legalización.

"Algunos debates, y en especial los verdaderamente transformadores, se meten en nuestras casas, en nuestras familias, y entran por debajo de la piel. A mi viejo lo entiendo y lo quiero, pero sobre todo porque lo respeto, le escribo estas palabras", escribió en su cuenta de Twitter.

"Mis convicciones me inclinan hacia la protección del más débil. Como enseña nuestro himno, peleamos por la noble igualdad, por los derechos de los más vulnerables. Sin embargo, creo que es hora de terminar con la criminalización, y que la despenalización es un avance democrático. Soy muy frentetodista, y me cuesta participar en una votación donde vamos a ir divididos con mi bloque. Por eso abrazo a compañeros y compañeras que no piensan como yo. También a mis amigos y familia, les agradezco mucho sus aportes", explicó Eduardo Valdés tras decir que le resultaba "muy difícil" expresar su parecer.