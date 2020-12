Joaquín, el nene de 12 años que hace arbolitos de Navidad y los vende para comprarse un celular

Arbolitos con la siguiente característica: no solo son diseños originales del nene de Entre Ríos sino que son de hierro, gracias a las enseñanzas que le impartió su papá.

"Siempre me gustó verlo a mi papá soldar y cuando me enseñó lo primero que hice fue un cesto de basura para poner frente de mi casa, después hice una parrilla y se la regalé a mi papá para el Día del Padre", contó el chico a ElOnceTV.

"Quería un nuevo celular o una Play Station 3 y se me ocurrió esta idea", dijo, por lo que puso manos a la obra: "Un arbolito me lleva medio día y los vendo a 1.300 pesos cada uno. Uso una amoladora, soldadora y todos los elementos de protección. A las maquinas no les tengo miedo, pero sí mucho respeto, porque con un solo error podés perder la vida".

"Con esfuerzo y dedicación": habló el niño que hace arbolitos de hierro para vender

Joaquín va a la Escuela Domingo Faustino Sarmiento y el año que viene va a comenzar sus estudios secundarios en una escuela técnica, quizá para seguir los pasos de su padre herrero.

"Estamos muy contentos que, con 12 años, tenga voluntad de hacer algo, lo apoyamos siempre y esperamos pueda entender lo cuesta cada cosa", indicó el padre al citado canal. "Queremos dejarle la enseñanza que vea lo lindo que se siente ganarse su propia platita y tener ahorros y todo con su propio esfuerzo", agregó la madre.

Y Joaquín tiene una pequeña asistente que decora los arbolitos de hierro que después vende: "Mi hermanita los pinta y me ayuda", dijo el nene entrerriano.