Copa Maradona: Vélez se lo dio vuelta a Racing sobre la hora y arrancó con un triunfo la Fase Complementación

Tiago Banega señaló la apertura para Racing, en el segundo tiempo, y en los últimos minutos Vélez lo dio vuelta con los tantos de Cristian Tarragona y Lucas Janson.

Ambos equipos, que han dado prioridad a sus participaciones en las copas internacionales -Vélez en la Copa Sudamericana y Racing en la Copa Libertadores- y que por ello no llegaron a clasificar a la Fase Campeonato, abordaron este compromiso una vez más con formaciones alternativas.

Copa Diego Maradona | Fases | Fecha 1 | resumen de Vélez - Racing

Síntesis

Vélez Sarsfield: Alexander Domínguez; Hernán De La Fuente, Damián Fernández, Emiliano Amor y Miguel Brizuela; Agustín Bouzat, Pablo Galdames y Agustín Mulet; Luca Orellano, Juan Martín Lucero y Ricardo Centurión. DT: Mauricio Pellegrino.

Racing Club: Matías Ibáñez; Iván Pillud, Elías Machuca, Juan Cáceres y Fernando Prado; Augusto Solari, Tiago Banega y Carlos Alcaraz; Darío Cvitanich y Benjamin Garre; Nicolás Reniero. DT: Sebastián Beccacece.

Goles en el segundo tiempo: 35m, Banega (R); 43m, Tarragona (VS); y 44m, Janson (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 13m, Sergio Sánchez por Solari (R); 16m, Federico Mancuello por Galdames; Facundo Cáceres por Orellano; y Lucas Janson por Centurión (VS); 22m, Patricio Tanda por Alcaraz (R); 23m, Jonathan Cristaldo por Cvitanich (R); 25m, Cristian Tarragona por Lucero (VS); 37m, Federico Versaci por Mulet (VS) y 45m, Angel Gómez por Garré (R).

Amonestados: Galdames, Brizuela, Lucero y Amor (VS).

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: José Amalfitani (Vélez).