El director que le pidió a un chico que "no se vista de mujer" en su graduación adujo que quiso "protegerlo"

“Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó qué hacía vestido así con ropa de mujer. Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: la ropa no tiene género. Él me contestó que me tenía que ir ya de ahí”, relató el joven en declaraciones a radio LV12. Luego, continuó: “Tuve que pedirle que me deje quedar porque era mi acto. A lo que él respondió que me debía cambiar para quedarme. Y así lo hice, para poder estar en el acto. A la salida me volví a poner la pollera y ahí fue cuando hice la publicación”.

Tras una reunión con el estudiante Luis Villafañe, quien afirmó haberse sentido discriminado, el director de la institución educativa, Alberto Victoria, lamentó el episodio registrado esta semana. "Nunca tuve la intención de discriminar, sino de protegerlo", aseveró el docente tras el encuentro.

La charla contó con la mediación del titular de la Dirección de Asistencia Técnica Pedagógica del Ministerio de Educación, José González.

Según dio a conocer la cartera que conduce el ministro Juan Pablo Lichtmajer, Victoria explicó que la reunión permitió "un diálogo de comprensión para aclarar situaciones".

"Hemos acordado continuar con diferentes capacitaciones, porque el mundo de hoy sugiere en todo momento formación y herramientas para abordar a los adolescentes. La escuela tiene la vocación de incluir, de contener a todos y cada uno de los matriculados", manifestó el director.

El joven relató que había decidido concurrir con pollera al acto de colación de grado que se había celebrado en la Escuela Técnica N°1 de Alberdi, y aseguró que se había sentido discriminado por el director.

"En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política", señaló Luis en sus redes sociales y continuó: “La homofobia y el machismo en las instituciones escolares existen y todxs lxs que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestxs a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos egresemos. Como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda esta clase de acciones, por nosotrxs y por lxs que vienen”.

El titular de la Dirección de Asistencia Técnica Pedagógica del Ministerio de Educación, a partir de lo sucedido, convocó a un encuentro entre las partes involucradas.