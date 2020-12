Todo mal en Barcelona: Koeman acusó a un jugador de filtrar información a la prensa

Riqui Puig es el que habría tenido el tenso cruce con el entrenador. Hace ya algunas semanas que los fanáticos venían preguntando porque el jugador, que demostró tener un gran talento, no venía teniendo continuidad. Según el diario El País, detrás de su ausencia hay un fuerte encontronazo con Ronald Koeman sucedido meses atrás.

El diario español cuenta que el holandés increpó al joven canterano en medio del vestuario y con todos sus compañeros presentes, y le dijo que “tú eres un filtrador”, en relación a todos los trascendidos que se disipaban puertas afuera del club. La situación ocurrió poco después del trofeo Joan Gamper, en el que Puig fue suplente.

Ronald Koeman, por su parte, no eludió el tema en la conferencia de prensa del sábado y aseguró: “No me gusta individualizar sobre un jugador. Un entrenador analiza el sistema, los futbolistas y en función de este análisis hace el equipo. Hay más de 20 futbolistas. Si un jugador no está es por algo”.