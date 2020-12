Cómo fue el momento en que desapareció el DJ en el lago de un country

Sin embargo las cosas no salieron como esperaba. La embarcación se dio vuelta y los dos cayeron al agua. Su amigo logró volver a nado hasta la orilla pero Orlando, a pesar de saber nadar y gozar de una muy buena condición física no pudo hacerlo y permanece desaparecido desde entonces. La Policía Bonaerense, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y Bombero Voluntarios ya descartaron la posibilidad de encontrarlo con vida y rastrillan el lago en busca del cuerpo del joven.

La casa donde Guido Orlando disfrutaba de un día de sol junto a sus amigos está situada en el lote 3 del barrio Vistas, uno de los nueve que tiene desarrollado el complejo Barrio del Lago, que cuenta con 367 lotes.

La dueña de casa se llama Débora y no estaba al momento de la tragedia. El hijo de su actual pareja sería el amigo de Guido que lo invitó a pasar el día.

“Hola soy Débora del lote 3, no me encuentro en mi casa, estuve toda la semana en la costa. Me estoy enterando de todo ahora. Yo en seguridad dejé estrictamente pedido que se me llame por cada persona que ingrese a mi casa”, señaló la mujer en uno de los audios que envió a sus vecinos. “Estoy viajando para allá. Si alguien tiene otro dato, por favor, que me informe”, agrega.

Alejandro Orlando, tío de Guido, se quejó en declaraciones televisivas por la organización de Puertos del Lago ante la falta de medidas de prevención ante accidentes. “¿Cómo habilitan un country donde cada casa vale millones de dólares y no tienen un gomón para estas emergencias?”

Según las autoridades el rastrillaje se dificulta por las características del lugar: el lago tiene zonas con una profundidad de 15 metros y los buzos que lideran la búsqueda indicaron que el fondo tiene un barro “flojo”. Una de las posibilidades es que Guido haya quedado atrapado en ese lodo.