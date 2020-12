El desgarrador testimonio de la mamá del nene que murió por los golpes de su padrastro

El niño estaba internado en el Hospital de Niños de La Plata desde el 4 de noviembre del año pasado y murió a raíz de las lesiones que sufrió en el ataque sexual en la casa ubicada en la localidad de Alejandro Korn en la que él y su madre, Carolina, convivían con Rubén Oscar Pérez, de 40 años.

"Después de pegarle el nene empezó a los gritos y él me cayó la boca para que no grite yo", contó la madre del menor en diálogo con C5N.

La mujer relató que era víctima de violencia de género y que realizó varias denuncias perola policía nunca detuvo a Rubén. "Él nos maltrataba a nosotros siempre y me tiene amenazada de muerte", contó.

Carolina aseguró que cada vez que quería irse de su lado, él la amenazaba: “Decía que iba a prenderme fuego la casa. Yo no quise quedarme ahí porque me gustara como marido, sino por el miedo que tenía. Una vez intenté escaparme y no sé quién le avisó, me alcanzó y me lastimó una pierna, después de que me curé y atacó al nene".

El día del hecho, al regresar de hacer compras la madre del chico advirtió que su hijo no despertaba y que tampoco respiraba, por lo cual lo llevó de forma urgente al hospital Cecilia Grierson, de Guernica.

Rubén Oscar Pérez.jpg Rubén Oscar Pérez continúa prófugo. Foto: ANDigital

Los médicos constataron que el niño presentaba serias lesiones producto de un ataque sexual y una golpiza, por lo que fue derivado al Hospital de Niños de La Plata, donde quedó internado en terapia intensiva. Se activó el protocolo de casos con signos de criminalidad y se alertó a la policía.

"Antes de fugarse juntó ropa, pasó por lo de su familia, por el campo de un amigo, se tomó todo el tiempo que necesitaba”, contó Carolina.

La mujer sospecha que su ex pareja tiene protección no sólo de esa fuerza de seguridad. También acusa a funcionarios de la municipalidad de San Vicente.“La policía dice que no lo encuentra, pero tampoco hace nada para lograrlo”, aseguró.

El cuerpo de Lucas todavía no fue entregado a la familia. Al principio de su internación parecía que iba a mejorar, pero luego los médicos le comunicaron a la mamá que estaba “destrozado por dentro”, según contó la mujer. “Ya no había nada por hacer”.