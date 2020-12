Fuerte sismo sacudió a Santiago del Estero: "Se movía todo"

Al ser de una magnitud moderada, el sismo "puede tener réplicas que serán imperceptibles, ya que es una zona montañosa que va liberando movimientos", explicó la directora del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) e investigadora del Conicet, Patricia Alvarado.

El epicentro del sismo fue a 64 kilómetros al SO de Santiago del Estero, a 103 kilómetros al E de San Fernando del Valle de Catamarca y a 49 kilómetros al SE de San Pedro de Guasayán, según el Inpres.

sismo santiago del estero.jpg

"El sismo anterior en esta zona (San Pedro de Guasayán) ocurrió el 25 de mayo de este año, fue superficial, aunque de una magnitud de 3.7, mientras que el sismo de la madrugada de hoy de una magnitud 4.9 sería aproximadamente 30 veces más grande que el de mayo", explicó Alvarado.

Este movimiento que tuvo como epicentro en las sierras de Guasayán, "hasta el momento no tenemos registrado ni daños, ni heridos, sólo fue un gran susto en la población, ya que fue largo y por el ruido que parecía que era un tren", explicó a Télam el intendente de San Pedro de Guasayán, José Nour.

"Para nosotros no es normal porque nos llamó mucho la atención el tiempo. Yo estaba durmiendo y el sismo me despertó, me dio tiempo de cambiarme, sacar a los chicos afuera y seguíamos viendo cómo se movía todo", graficó el jefe comunal.

"Las sierras de Guasayán son parte de las sierras Pampeanas, que son un levantamiento de bloques de cientos de miles de millones de años y a lo largo de ese tiempo hubo numerosos sismos", detalló Alvarado y agregó que sin dudas "es una zona productora de sismos", pero "muchas veces la gente no se entera porque se producen a mucha profundidad".

Este sismo generó gran repercusión en las redes sociales y se sintió no sólo en Santiago del Estero, sino también en Catamarca y Córdoba, "en todos lados la magnitud fue de 4,9 grados, o se moderada, lo que varía es la intensidad, en algunos lugares se sintió bastante, en otros leve y en otros sólo lo percibió gente en reposo y edificios altos", remarcó Alvarado.

Finalmente pidió a todos los argentinos que ingresen a la página del Inpres (www.inpres.gob.ar ), en donde "hay dos aplicaciones en donde pueden colocar cómo sintieron el sismo y el lugar", así pueden colaborar para "mejorar el análisis e inferencia respecto a cómo y dónde se perciben los sismos".